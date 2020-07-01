В Украине ужесточили наказание за вождение в нетрезвом состоянии

01 июля 2020 г. 11:52
Источник: Укринформ
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С сегодняшнего дня, с 1 июля, в Украине усиливается наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии. Это предусматривает закон № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", который вступает в силу 1 июля.

Закон предусматривает, что 1 июля 2020 года вступает в действие институт уголовных проступков.

Закон дополняет Уголовный кодекс статьей 286-1, которая усиливает ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также за передачу управления транспортного средства лицу, находящемуся в таком состоянии.

Такие деяния наказываются штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тысяч до 34 тысяч гривень) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Такое же наказание будет применено к лицу, которое отказывается от прохождения порядка медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции; употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

Те же действия, совершенные повторно, наказываются штрафом в размере до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

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