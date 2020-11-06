В Украине ужесточили ответственность за отсутствие масок в общественных местах. Какие штрафы "светят" нарушителям

Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за отсутствие масок в течение карантина в общественных местах.

За проект закона 3891 проголосовали 267 нардепов.

В Кодекс Украины об административных правонарушениях внесли норму, согласно которой пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, - влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан. Это – от 170 до 255 гривен.

Также 262 парламентария проголосовали за альтернативный законопроект, который, кроме внесения в КоАП ответственности за отсутствие маски, предусматривает увеличенный штраф для представителей власти.

"Те же действия, если они совершены лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, определенным подпунктом "а" пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции ", - влекут за собой наложение штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан ", - говорится в документе. Это 1700 - 2550 гривен.

Напомним, что в конце октября Министр здравоохранения Максим Степанов попросил народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

Он напомнил, что законопроект об усилении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно - отсутствие масок, правительство подало в Верховную Раду еще в июле.

Проект предусматривает, что за нарушение правил ношения масок Украинская штрафовать в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.