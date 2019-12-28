В Украине в банках резко подорожала валюта

28 декабря 2019 г. 13:25
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на утро субботы, 28 декабря, наличный курс доллара вырос на 50 копеек до 24,52 гривен.

Так, крупнейшие банки установили курс американской валюты в пределах 23,85-24,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Стоимость евро в банках также выросла на 66 копеек до 27,31 гривен при покупке.

В обменных пунктах средний курс покупки доллара составляет 23,67 (22,46 - 27 декабря), продажи - 24,52 (24,02 - 27 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (25,84 - 27 декабря), продажи - 27,31 (26,65 - 27 декабря) грн за евро. 

Ранее Нацбанк впервые за год провел валютный аукцион, купив 230 миллионов долларов. В целом центробанк купил на межбанке 700 миллионов, что является рекордом за 12 лет.

 

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