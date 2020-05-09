В Украине в честь освобождения установят четыре мемориальных символа

09 мая 2020 г. 12:26
Источник: РБК-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта мемориальных символов в честь освобождения Украины от захватчиков. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, два мемориальных символа должны установить в Донецке и Симферополе.

"Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был в Луганской области, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти. Сейчас я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Звон Единства - в Симферополе", - сообщил президент.

По словам Зеленского, когда в Украине наступит мир, а люди вернутся на свою землю, четыре колокола одновременно оповестят об этом событии в истории Украины.

 

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