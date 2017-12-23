В Украине в два раза больше здоровых людей, чем больных

23 декабря 2017 г. 11:50
Источник: Зеркало недели
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Если 20 лет назад относительное большинство украинцев чувствовали себя больными, то сегодня ситуация п В 2017 году противоположная.

Относительное большинство украинцев (38,3%) оценивают состояние своего здоровья как хорошее или очень хорошее, 19,1% респондентов – как плохое или очень плохое, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, медицинские исследования подтверждают, что самооценка состояния своего здоровья является одним из надежных показателей состояния здоровья человека.

"Как видим, за последние 4 года, несмотря на войну, здоровье населения практически не изменилось", - говорится в сообщении КМИС.

Последний опрос Омнибус КМИС был проведен с 2 по 14 декабря 2017 года среди 2039 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных территорий.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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