В Украине внедряют систему оперативного информирования о выплатах больничных

25 июля 2018 г. 17:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Фонд социального страхования с октября внедряет систему оперативного информирования работодателями об осуществлении выплат сотрудникам в связи с временной потерей трудоспособности и некоторых выплат потерпевшим на производстве, сообщила пресс-служба фонда.

Сообщение об осуществлении выплаты может быть отправлено в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи, в виде письма с уведомлением или предоставлено непосредственно рабочему органу фонда. При этом информирование фонда должно осуществляться в течение месяца с момента выплаты.

Главной целью нововведения, по утверждению фонда, является уменьшение риска задержек выплат, а также помощь работодателям путем замены проверок использования средств фонда на предварительный контроль и предотвращение ошибок.

В соответствии с новым порядком, рабочий орган исполнительной дирекции фонда или его отделения после поступления заявления-расчета в течение 10 дней проверяет информацию в нем, в частности, правильность начисления выплат, наличие данных о страхователе в Едином госреестре общеобязательного государственного соцстрахования, данные о ЕСВ.

В случае наличия в заявлении-расчете ошибок либо недостоверных данных оно возвращается работодателю для их исправления.

Проверка заявления-расчета, предоставление рекомендаций по ее результатам и финансирование для осуществления выплаты застрахованному лицу проводится рабочими органами исполнительной дирекции фонда или его отделениями в течение 10 рабочих дней после поступления заявления-расчета  от работодателя.

Как сообщалось, в начале 2018 года Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством социальной политики заявили о намерении создать электронный реестр листов нетрудоспособности, который исключит махинации с ними.

 

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