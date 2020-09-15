В Украине ВНО по математике станет обязательным для выпускников с 2021 года

Украинские выпускники школ с 2021 будут обязаны сдавать государственную итоговую аттестацию (в форме ВНО) по математике.

Об этом заявила Татьяна Вакуленко, заместитель директора Центра оценивания качества образования, который организует ВНО в Украине.

До этого у выпускников была возможность выбирать между математикой и историей Украины.

«Государственная итоговая аттестация в 2021 для соискателей полного общего среднего образования обязательным по украинскому языку, по математике. Это новшество. Напоминаю, раньше можно было выбирать - по математике или истории Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор», - заявила она.

Также с 2021 года выпускники смогут сдавать ВНО по пяти предметам вместо четырех.

Кроме того, изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе: выпускники смогут выбирать, сдавать только украинский или украинский язык и литературу - в зависимости от требований вуза.

Согласно международному рейтингу качества образования PISA-2018, составленному Организацией экономического сотрудничества и развития, украинские школьники по уровню знаний оказались примерно в середине списка из 79 стран-участниц.

Наибольшие проблемы в Украине оказались с математикой: 36% школьников не способны провести элементарные математические расчеты. Порог базового уровня знаний по математике преодолели лишь 64% украинских учеников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год Годом математического образования.