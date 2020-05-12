В Украине возобновили работу сервисные центры МВД

С сегодняшнего дня, 12 мая, на фоне ослабления карантина начали свою работу сервисные центры Министерства внутренних дел. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

В МВД призывают граждан записываться на прием с помощью системы "Электронная очередь".

"Действительно, с сегодняшнего дня после двухмесячного перерыва начинают свою работу сервисные центры МВД. У нас накопились сотни тысяч регистраций автомобилей, которые откладывались гражданами из-за карантина... Мы призвали граждан Украины не приходить в один день перерегистрировать собственное авто. Мы запустили вчера систему "Электронная очередь", - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее в МВД анонсировали, что с 12 мая начнут свою работу сервисные центры Министерства внутренних дел.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль объяснил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина. По его словам, люди должны научиться жить и работать в новых условиях, тогда следующий этап ослабления наступит скорее.

Затем глава правительства подчеркнул, что карантин будет продолжен и после 22 мая.