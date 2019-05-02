Выдачу биометрических паспортов возобновили

С 8 утра 2 мая в Украине возобновили работу центры паспортного сервиса.

Оформление и выдача загранпаспортов, а также ID-карточек, вида на постоянное и временное проживание были приостановлены по техническим причинам.

Предприятие проводило работы по техническому обслуживанию оборудования миграционной службы.

Напомним, что с 1 июля повысится стоимость оформления загранпаспорта.

Оформление загранпаспорта до 20 рабочих дней будет стоить 682 грн (ранее - 557,32 грн).

Оформление загранпаспорта до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований - 1034 грн (ранее - 810,32 грн).