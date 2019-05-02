Выдачу биометрических паспортов возобновили

02 мая 2019 г. 10:20
Источник: Новое время
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С 8 утра 2 мая в Украине возобновили работу центры паспортного сервиса.

Оформление и выдача загранпаспортов, а также ID-карточек, вида на постоянное и временное проживание были приостановлены по техническим причинам.

Предприятие проводило работы по техническому обслуживанию оборудования миграционной службы. 

Напомним, что с 1 июля повысится стоимость оформления загранпаспорта. 

Оформление загранпаспорта до 20 рабочих дней будет стоить 682 грн (ранее - 557,32 грн).

Оформление загранпаспорта до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований - 1034 грн (ранее - 810,32 грн). 

 

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