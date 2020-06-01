В Украине возобновились пассажирские перевозки между областями

С сегодняшнего дня более 40 поездов дальнего следования возобновили пассажирские перевозки между областями. Об этом на своем канале в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов отправляются с сегодняшнего дня, и их список будет пополняться", - указано в сообщении.

Также министр отметил, что когда и какие рейсы могут открыться в дальнейшем, определяют областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения.

Напомним, ранее сообщалось, что к запуску с 1 июня готовы 42 поезда. Есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45-60 дней, как это было раньше.