В Украине возросло число жертв кори: умер младенец

04 июня 2019 г. 15:43
Источник: УНИАН
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В Ривне от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок.

Об этом сообщил ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

«Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка», - говорится в сообщении.

По сведениям лабораторного центра, ребенку были оказаны необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось.

Отмечается, что диагноз «корь» подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины» и ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».
 

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