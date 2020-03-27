В Украине возросло количество тяжелых респираторных инфекций: при чем здесь коронавирус

В феврале-марте в Украине стремительно выросло количество тяжких острых респираторных инфекций , в том числе пневмоний : сначала в три раза , потом в шесть , а затем вплоть в 11 раз по сравнению с прошлым годом.

Связан ли этот рост с коронавирусом, распространенное осложнение которого – пневмония, выясняло ВВС Украина.

Одна из семейных врачей Киева, которая попросила не называть ее имени, рассказывает, что первый пациент с нетипичными симптомами ОРВИ - девочка, которая недавно с родителями вернулась из Китая, обратилась к ней в феврале. Тогда медик впервые заподозрила, что у пациентки коронавирус.

За несколько недель количество таких больных начало расти. А количество ее пациентов с пневмониями выросло втрое по сравнению с прошлым годом, говорит врач.

"Ко мне приходят люди с признаками ОРВИ, выполняют все мои назначения, а положительной динамики нет. А потом десятого-двенадцатого сутки я внезапно выслушиваю пневмонию, и такую ​​тотальную - двустороннюю", - объясняет медик.

Однако подтвердить наличие коронавируса у таких пациентов до недавнего времени было невозможно из-за отсутствия специальных тестов, жалуется она.

Исходя из данных понедельной статистики Центра общественного здоровья (ЦОС) за январь-март 2019 и 2020 года, количество тяжких острых респираторных инфекций (ТОРИ) в стране резко возросло.

На начало февраля - в три раза с 43 до 143 случаев в неделю, по сравнению с прошлым годом. На начало марта - в 7,5 раза с 22 до 164 случаев в неделю.

А начиная с середины марта, количество ТОРИ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 11 раз. За неделю 16-22 марта количество случаев составило 254 против 23 в прошлом году.

Это 30% от числа всех госпитализированных по всем причинам в стране.

Как отмечает издание, в прошлом году в пиковые периоды процент пациентов с ТОРИ не превышал 7% от всех госпитализированных.

Но связан ли этот рост с коронавирусом?

В Центре общественного здоровья BBC News Украина подтвердили, что прирост ТОРИ в стране действительно существенный. Но уверяют, что часто речь идет об обычном гриппе. А именно о гриппе типа AH1N1, более известный как свиной грипп.

"В этом сезоне он преобладает в циркуляции, так и летальных случаев много, и эпидемиологические пороги длительное время превышены. Этот грипп так себя ведет", - объясняет Оксана Артемчук, заведующая отделом Гриппа ОРВИ ЦОС.

По сравнению с сезоном 2019 года, заболеваемость гриппом и ОРВИ в этом году действительно выросла, особенно в феврале.

Впрочем, согласно статистике ЦОС, процент подтвержденного гриппа среди протестированных 16-22 марта пациентов с ТОРИ составил менее 13%. В прошлом году за аналогичный период грипп подтвердили у 26% случаев.

Связан ли резкий рост ТОРИ с диагностированным вспышкой коронавируса, официально утверждать невозможно.

Для этого нужно массовое тестирование больных. А Украина имеет одни из самых низких в мире показатели по тестированию населения.

По состоянию на 24 марта здесь протестировали на коронавирус только тысячу человек. Для сравнения в Южной Корее в то время протестовали 290000, в Великобритании более 40 000, в Беларуси - 16 000.

Только 23 марта в Украине самолетом из Китая доставили специальное оборудование для проведения тестирования по методу ПЦР (полимеразная цепная реакция). Но его хватит только на 50 тыс. Тестов.

Поэтому сейчас, официально, по состоянию на 27 марта, в Украине заболели коронавирусом только 211 человек.

Впрочем, специалисты в сфере здравоохранения признают, что реальная цифра значительно больше.

"Конечно, когда говорят о сотнях тысяч больных в Украине, это просто математически невозможно. Мой прогноз - около тысячи и они сосредоточены в нескольких регионах. Но не больше", - говорит собеседник BBC News Украина на условиях анонимности.

Всплеск ТОРИ частично подтверждает эти расчеты, соглашается Алла Мироненко, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГП "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней".

"Тысячами возвращаются гастарбайтеры, диагностировать их сейчас нечем, а порой они не обращаются в больницы, в конце концов не стоит задача всех обследовать на коронавирус", - объясняет вирусолог.

По ее словам, тестов делают мало, и это искажает картину.

"В Хмельницком только сейчас после 10 лет страданий предоставили прибор, на котором можно тестировать ПЦР-методом. Они теперь там до 10 вечера сидят и счастливы, что у них есть прибор. Надо было, чтобы коронавирус для этого пришел", - возмущается она.

Впрочем, Павел Ковтонюк убежден, что "скрытых" случаев коронавируса среди статистики по ТОРИ немного.

"Их единицы, но, с другой стороны, они опасны - ведь инфекция могла передаваться внутри больницы", - добавляет он.

А ситуацию с тестированием в стране Ковтонюк называет катастрофической.

В Центре общественного здоровья BBC News Украина рассказали о планах сделать тестирование на коронавирус таким же рутинным, как и тестирование на грипп.

Украина уже подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая, вполне возможно, бесплатно предоставит Украине соответствующие тест-системы.

Тогда, как и сейчас, врачи будут отбирать у больных ТОРИ образцы. Их будут проверять на первых порах грипп, потом ОРВИ, а потом, если грипп и ОРВИ не подтвердят - на коронавирус.

Но это точно не вопрос ближайшего времени.

"Возможно, позже. Когда карантины свернут, когда мы преодолеем коронавирус, и он станет обычным сезонным вирусом, а не новым и неизвестным", - надеется Оксана Артемчук с ЦОС.