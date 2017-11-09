В Украине впервые освободили из тюрьмы пожизненно заключенного

Пожизненное ему присудили за убийство семи человек, среди которых было трое милиционеров, бандитизм и разбой.

43-летнего Александра Каверзина, осужденного за 13 преступлений, освободили от пожизненного лишения свободы. Такое решение 3 ноября принял апелляционный суд Винницкой области.

По мнению суда, есть существенная угроза жизни и здоровью мужчины.

"Александр Каверзин – инвалид I группы по зрению, страдает внутричерепным давлением, которое может спровоцировать инсульт. Ослеп человек от пыток, которые нанесли ему сотрудники милиции. Об этом узнал и Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.

"Согласно решению Европейского суда по правам человека от 15 мая 2012 года в деле «Каверзин против Украины» (заявление 23893/03) установлено нарушение ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод в связи с пытками заявителя сотрудниками милиции", – говорится в сообщении.

Также в постановлении суда отмечается, что власти не провели эффективного расследования по жалобе заявителя на пытки; в период с января до сентября 2001 года пострадавшему не оказывалась адекватная медицинская помощь в связи с повреждением глаза.

Также суд руководствовался решением ЕСПЧ в деле «Лорс против Нидерландов». В нем идет речь о том, что «полная сенсорная изоляция, соединенная с тотальной социальной изоляцией, может уничтожить личность и составляет форму негуманного обращения, которая не может быть оправдана потребностями обеспечения безопасности по любым причинам».

Александр Каверзин обвинялся в убийстве семи человек, среди которых – трое сотрудников милиции. Также он осужден за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение огнестрельного оружия, бандитизм и разбой.