В Украине впервые присвоили звание генерал-майора женщине

14 октября 2018 г. 11:26
Источник: ТСН.ua
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В Украине впервые присвоили звание генерал-майора женщине.

Ею стала Людмила Шугалей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко на своей странице в Фейсбук.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом присвоил очередное звание ранее полковнику военно-медицинской службы.

"Людмиле присвоено очередное звание генерал-майор. Еще в прошлом году об этом никто не мечтал, а если говорили, то как о теории. Сегодня это уже норма", - написал Зубко в Фейсбук.

Сегодня,14 октября, в Украине отмечают праздник - День защитника Украины.

Накануне ордена и медали получили защитники Донецкого аэропорта, выжившие или прошедшие плен.

Также в Киеве встретились киборги 90-го отдельного батальона.

 

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