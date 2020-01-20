В Украине впервые с 2017 года зафиксировали птичий грипп

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали случай острого вирусного заболевания – птичьего гриппа в Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В частности, на агропредприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы, после чего главный государственный ветеринарный инспектор Винницкой области до выяснения обстоятельств гибели птицы и установления диагноза ввел карантин на 72 часа.

“При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г. Киев) 19.01.2020 установлен диагноз гриппа птицы”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения птичьего гриппа, а ситуация находится под контролем главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

По предварительной информации, на частном предприятии "Хутор" по состоянию на 1 января 2020 года содержалось около 98 тысяч голов птицы яичного направления.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года ветеринары зафиксировали вспышки птичьего гриппа в Херсонской области, а январе 2017 – в Черновицкой и Одесской областях. После этого Евросоюз и ряд восточных стран ввели временный запрет на ввоз украинской продукции птицеводства. До этого случаи птичьего гриппа в Украине были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы.

Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция).

Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.

