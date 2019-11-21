В Украине впервые трансплантировали почку в районной больнице

Недавно в Украине успешно проведена первая трансплантация почки в больнице районного уровня в городе Ковель.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Фейсбук.

Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V стадии, которая 6 лет получала сеансы гемодиализа и 3 года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье.

Донором органа стал ее муж, который отдал свою почку ради спасения жены.

«Трансплантация от живого донора - это двойная ответственность, ведь забирается орган в абсолютно здорового человека и нельзя допустить, чтобы его здоровье пострадало», - говорят в Минздраве и добавляют, что сейчас супруги чувствуют себя хорошо и уже строят планы на будущее.

Как сообщается, 19 сентября Ковель МТМО (городское территориальное медицинское объединение) получило лицензию для осуществления трансплантации органов.

До сих пор в Украине было только пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах было проведено лишь небольшое количество трансплантаций почек при потребности около 3 тысяч подобных операций в год, отметили в Минздраве.

Коллеги-медики готовили супругов к операции 6 месяцев.

«Эта трансплантация - результат большой и слаженной работы мультидисциплинарной команды: врачей урологов, анестезиологов, хирургов, трансплант-координатора и юристов», - добавили в Минздраве.