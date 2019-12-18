В Украине впервые в истории появилось физлицо-банкрот

12 декабря в Украине впервые появилось физическое лицо-банкрот. Это стало возможным после того, как в октябре вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства.

Об этом сообщает Opendatabot.

Отмечается, что теперь украинцы имеют легальную возможность обнулить свой долг. Ранее обанкротиться в Украине могли только юридические лица.

По данным официального сайта Высшего хозяйственного суда, первым физлицом в Украине, по которому было открыто производство по делу о неплатежеспособности, стал Сергей Тищенко. Он ранее имел статус физлица-предпринимателя, но прекратил свою деятельность 6 ноября 2019 года. В отношении Тищенко сейчас открыто одно исполнительное производство, по которому взыскателем выступает другое физлицо - Сергей Ушинский.

На сегодняшний день в хозяйственные суды поступило уже около 30 заявлений о признании физических лиц банкротами. Однако, судьи не спешат с открытием производств о таком банкротстве, так как в Украине еще отсутствует подобная судебная практика.

"Процедура банкротства физических лиц - это кропотливая работа. Мы помогаем тем, кто потерял возможность выполнять свои долговые обязательства. Сейчас пятеро наших клиентов ожидают заседания по делам о неплатежеспособности", - прокомментировал соучредитель юридической компании VRTS Георгий Григорян.

Инициировать банкротство может только должник. Для этого нужно подготовить иск в хозсуд, назвав кредиторов и сумму долга перед ними, свое финансовое состояние и имеющееся имущество. Чтобы подать исковое заявление, должнику необходимо уплатить аванс за услуги арбитражного управляющего на сумму более 30 тыс. гривен. При этом, в течение пяти лет после признания физлица банкротом, он не может снова инициировать такую процедуру. Единственное исключение — если должник погасил все долги.

Кроме того, в течение трех лет после признания физического лица банкротом его деловая репутация не может считаться безупречной.

Напомним, 18 октября прошлого года Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства, состоящий из двух частей: "Корпоративное банкротство" и "Восстановление платежеспособности физического лица". 21 апреля 2019 года Кодекс вступил в силу.