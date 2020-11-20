В Украине впервые за сутки выявили более 14,5 тысяч заболевших коронавирусом

В Украине – снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки: за 19 ноября зарегистрировали 14 575 новых случаев. При этом 7 845 человек выздоровели, 229 пациентов скончались.
Такие данные о суточной заболеваемости коронавирусом в Украине сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1728 человек, летальных случаев – 229, выздоровели - 7845 человек", – написал министр на своей странице в Фейсбук.
Всего в Украине количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 598 085 человек, 10 598 человек умерли, выздоровели - 274 324 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), а также в Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 56594 случая;
Винницкая область - 14 857 случаев;
Волынская область - 20 651 случай;
Днепропетровская область - 26202 случая;
Донецкая область - 19223 случая;
Житомирская область - 25 111 случаев;
Закарпатская область - 20 827 случаев;
Запорожская область - 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область - 30 684 случая;
Киевская область - 28 427 случаев;
Кировоградская область - 4052 случая;
Луганская область - 5474 случая;
Львовская область - 39 916 случаев;
Николаевская область - 14 181 случай;
Одесская область - 36053 случая;
Полтавская область - 17 403 случая;
Ровенская область - 27 054 случая;
Сумская область - 20 872 случая;
Тернопольская область - 24 843 случая;
Харьковская область - 50 252 случая;
Херсонская область - 8155 случаев;
Хмельницкая область - 25 290 случаев;
Черкасская область - 16 437 случаев;
Черновицкая область - 30143 случая;
Черниговская область - 13 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 13 357 новых случаев коронавируса.