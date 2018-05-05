В Украине временно запретили использование двух вакцин после смерти пациентов

На территории Украины больше не будет использоваться определенная серия вакцин от дифтерии из-за летального исхода двух пациентов, сообщает Госслекслужба.

В документе указано, что при использовании в Тернопольской области вакцины для профилактики полиомиелита серии Р3А501V (суспензия для инъекций по 5 мл (10 доз) во флаконах № 10, производства Санофи Пастер, Франция) был зафиксирован летальный случай.

В связи с этим в документе указано запретить реализацию и применение иммунологического лекарственного препарата "Имовакс полио вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная".

Запрещена также вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша серии 282P6016А с цельноклеточным коклюшным компонентом, производящаяся в Индии.