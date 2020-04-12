В Украине всех умерших от пневмонии проверяют на коронавирус

12 апреля 2020 г. 10:48
Источник: Интерфакс-Украина
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В Украине у всех умерших от пневмонии забирается секционный материал и передается в вирусологическую лабораторию для исследования на коронавирусную болезнь.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье в Киеве.

"В стандарты предоставления медицинской помощи внесены изменения, и у всех, кто умер от пневмонии, забирается секционный материал и передается на исследование в вирусологическую лабораторию", - сказал он.

Кроме того, Ляшко пояснил, что в настоящее время на коронавирусную болезнь проверяют всех людей с симптомами коронавирусной болезни.

"Самые критичные первые три симптома – это высокая температура, кашель и затрудненное дыхание", - отметил он.

Кроме того, по словам замглавы Минздрава, также отбирается материал от людей контактных, от людей с коронавирусной болезнью и от людей, которые путешествовали за пределы страны и имеют симптомы коронавирусной болезни.

Ляшко отметил, что ПЦР-тесты проводятся людям с симптомами коронавирусной болезни, а также два раза для подтверждения выздоровления.

"Сегодня проведено более 30 тысяч исследований, из них 12 тысяч проведены людям, у которых есть подозрение. Остальным проводят с целью установления выздоровления или подтверждения заболеания", - заключил он.

 

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