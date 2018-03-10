В Украине вступил в силу закон, дающий право на независимую медэкспертизу людям, которых собираются принудительно лечить

10 марта 2018 г. 13:43
Источник: УНИАН
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В Украине вступил в силу закон № 2204-VIII, которым вносятся изменения в законодательство по вопросам защиты прав людей в сфере охраны здоровья. Документ опубликовали в "Голосе Украины" три месяца назад.

Так, закон предусматривает, что каждый гражданин Украины имеет право на охрану здоровья, в частности возможность проведения независимой медицинской экспертизы соответствующего типа, если к нему намерены применить меру пресечения как к человеку, которого собираются принудительно лечить.

Кроме того, применение таких мер предосторожности к людям, которые совершили общественно опасные деяния или преступления (и имеют опасную для других болезнь) допускается исключительно на основаниях и в порядке, предусмотренных законом.

 

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