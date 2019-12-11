В Украине вступил в силу Закон о внедрении "сравнительной рекламы"

Вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского союза)", которым определяется понятие "сравнительная реклама". Документ был опубликован в "Голосе Украины" 10 декабря.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Документом предусматривается гармонизация отечественного законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Евросоюза и определение законодательных условий использования сравнительной рекламы, а, следовательно, и опосредованное повышение эффективности национальной системы защиты прав потребителей, приведение ее в соответствие с требованиями ЕС.

Согласно закону, сравнительная реклама - реклама, которая содержит сравнение с другими лицами и/или товарами (деятельностью) другого лица.

В документе прописано, что такая реклама не должна также дискредитировать качество однородных (подобных) товаров других производителей и продавцов или дискредитировать деятельность других лиц; не должна дискредитировать репутацию торговых марок, коммерческих (фирменных) наименований, другие особенности конкурентов или мест происхождения товаров.

Напомним, во вторник закон был обнародован в парламентской газете "Голос Украины".

Так, в понедельник соответствующий законопроект №0953 подписал глава государства Владимир Зеленский.