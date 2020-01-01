В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции

В Украине вступил в силу закон № 198-IX об обличителях коррупции.

Отныне обличитель - человек, который был убежден в достоверности информации и сообщил о возможных коррупционных или связанных с коррупцией нарушениях. При чем обличитель получил информацию в связи со своей трудовой, хозяйственной, общественной деятельностью или на службе.

Вознаграждать будут обличителей, которые сообщили о коррупционном преступлении с ущербом от 5 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по расчетам по состоянию на сегодня это 10 млн 135 тыс. грн).

Размер вознаграждения - 10% от суммы ущерба, но не более 3 тыс. минималок (в 2020 году это 14 млн 169 тыс. грн).

Окончательный размер вознаграждения определяет суд с учетом важности и персональности информации (это когда разоблачитель лично осведомлен о коррупционном преступлении, соответствующие данные не должны быть публичными).

Помимо прочего обличитель имеет право на бесплатную правовую помощь в связи с защитой своих прав; на конфиденциальность; на обеспечение безопасности себя и близких в случае угрозы жизни и здоровью; на возмещение расходов в связи с защитой прав; на освобождение от юрответственности за разглашение информации. Права и гарантии защиты обличителей распространяются и на их близких.

Обличителю и его близким не имеют права отказать в трудоустройстве, их не могут уволить или вынудить к увольнению, подвергнуть дисциплинарной ответственности или другим негативным воздействиям. Если это все же произошло, предусмотрены компенсации и ответственность.

Например, если обличителя отстранили от выполнения обязанностей не по его вине, ему выплачивают среднюю зарплату, а если обличителя перевели на должность с более низким окладом, ему должны компенсировать разницу (но за период не более года).

Право на вознаграждение не имеет человек, который сообщил о нарушениях в рамках соглашения в уголовном производстве или является соучастником нарушения, а также если он мог официально сообщить о преступлении в рамках служебных полномочий, а вместо этого решил стать обличителем.

Предполагается, что обличитель может сообщить о коррупционном преступлении уполномоченным непосредственно на работе (внутренние каналы), в СМИ (внешние каналы) или анонимно НАПК или иным органам (регулярные каналы).

Закон позволяет сообщить в СМИ или через общественные объединения информацию с ограниченным доступом (кроме гостайны), если уведомление на работе или анонимно НАПК не дало эффективных результатов; если речь идет об общественно важной информации; если обличителя или его близких уволили с работы или же есть реальная угроза уничтожения документов и доказательств преступления.

Анонимки будут проверять, только если в сообщении будет информация о конкретном лице и фактах, которые можно проверить.

В Админкодексе предусмотрели штраф 17-42,5 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности на год за незаконное разглашение информации, по которой можно идентифицировать обличителя или его близких.

В Уголовный кодекс внесли норму, согласно которой незаконное увольнение обличителя повлечет штраф 34-51 тыс. грн или лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или исправительные работы до 2 лет.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в октябре текущего года 252 голосами народных депутатов.