В Украине вступило в силу новое зонирование: Харьков в "оранжевой" зоне

24 августа 2020 г. 11:13
Источник: РБК-Украина
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В Украине сегодня, 24 августа, вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина. Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.

В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:

Красная:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая:

  • город Ужгород;
  • город Ивано-Франковск;
  • город Львов;
  • город Тернополь;
  • город Харьков.

Желтая зона:

  • город Киев;
  • город Луцк;
  • город Житомир;
  • город Борисполь;
  • город Одесса;
  • город Ровно;
  • город Сумы;
  • город Хмельницкий.

Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

 

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