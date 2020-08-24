В Украине вступило в силу новое зонирование: Харьков в "оранжевой" зоне

В Украине сегодня, 24 августа, вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина. Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.
В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:
Красная:
Оранжевая:
Желтая зона:
Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.