В Украине введут экзамен по украинскому языку для иностранцев

В Украине планируют ввести сертификационный экзамен по украинскому языку как иностранному до 2018 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Потребность в разработке и внедрении международно признанного сертификационного экзамена по украинскому языку как иностранному возникла из-за роста количества граждан, которые хотят подтверждать свое знание украинского языка (зарубежные украинцы, люди, которым нужно подтверждение знания украинского языка как иностранного для профессиональной деятельности за рубежом, иностранцы, беженцы, мигранты)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что важным этапом введения сертификационного экзамена является утверждение стандарта, который будет отвечать нормативным документам Общеевропейской шкале языковой компетенции (Common European Framework of Reference), рекомендованных резолюцией Совета Европейского Союза.

"Зарубежным украинцам, тем иностранцам, кто хочет получить гражданство Украины, иностранным студентам необходимо официально подтверждать знание украинского языка, поэтому мы должны решить организационные вопросы с введением сертификационного экзамена можно быстрее", - отметил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Он поручил создать рабочую группу с участием ведущих языковедов и практикующих преподавателей, которая к концу года обобщит все существующие подходы и выработает единый стандарт для составления сертификационного экзамена по украинскому языку как второму/иностранному.

Напомним, Киевсовет рекомендовал сфере обслуживания использовать украинский язык в общении с клиентами.