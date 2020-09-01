В Украине ввели обязательную индексацию алиментов

01 сентября 2020 г. 15:25
Источник: РБК-Украина
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В Украине ввели индексацию размера алиментов. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3112. За документ проголосовал 321 парламентарий.

Проект вносит изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве". Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном правительством порядке. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

"В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу - предпринимателю или физическому лицу... индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка ", - говорится в тексте закона.

В документе прописано, что исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

Напомним, за основу этот закон Рада одобрила 18 июня.

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