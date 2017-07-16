В Украине вырастут штрафы за браконьерство

С 25 июля размеры штрафов за нанесенные браконьерством убытки вырастут в 4 раза.

"Таксы за незаконное добывание рассчитаны с учетом индекса инфляции и в среднем увеличиваются в 4 раза по всем видам животных. Такой расчет объясняется тем, что браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсировать средства, которые необходимо вложить пользователю охотничьих угодий на воспроизведение уничтоженных браконьером животных".

Так, размер взыскания за незаконное добывание или уничтожение лося увеличено до 80 тыс. грн (было 20 тыс. грн), оленя европейского - до 60 тыс. грн (было 15 тыс. грн), оленя пятнистого - до 50 тыс. грн, лани - до 40 тыс. грн (было 10 тыс. грн), косули и муфлона - до 32 тыс. грн (было 8 тыс. грн).

Также увеличены суммы возмещения за незаконное добывание или уничтожение пушных и птиц. В частности, за бобра - 10 тыс. грн (было 2600 грн) зайца-русака - 8 тыс. грн (было 500 грн); сурка, куницу - 6 тыс. грн (было 1500 грн); лебедя - 4 тыс. грн (было 1 тыс. грн).

Кроме того, увеличены в 5-10 раз таксы за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.

Новые увеличенные штрафы начнут действовать со дня опубликования приказа в Официальном вестнике Минюста, которое запланировано на 25 июля 2017 года.

Отметим, что кроме возмещения убытков за браконьерство предусмотрена административная и уголовная ответственность.