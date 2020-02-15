В Украине вырос "индекс счастья"

15 февраля 2020 г. 10:58
Источник: 112.ua
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В Украине на 33% вырос "индекс счастья" - так, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, и только 18% считали свою жизнь несчастливой. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, которое в Украине проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Таким образом, "индекс счастья" составил +33% против +8% в 2017-м (в 2018 году этот вопрос в Украине не ставился). Исследование проводится с 1947 года в 46 странах мира, в частности, определенное время и в Украине.  

Более половины респондентов стран, где проводилось исследование (59%), ответили положительно, один человек из десяти (11%) считает себя несчастливым. Чуть больше четвертой части опрошенных (28%) не считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс составил 48%.

Таким образом, в Украине он несколько ниже, чем в мире в целом (ниже так называемого всемирного индекса счастья), однако демонстрирует ощутимый рост за последние два года: +8% в 2017-м и +33% в 2019 году.

 

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