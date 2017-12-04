В Украине выросла максимальная сумма пособия по безработице

Сумма выросла на 312 гривен.

С 1 декабря в Украине вместе с ростом прожиточного минимума, что предусмотрено госбюджетом, автоматически повысили максимальную сумму, которую может получать безработный.

Раньше максимальная сумма составляла 6736 грн. Отныне – на 312 грн больше, 7048 грн. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Напомним, прожиточный минимум для трудоспособных лиц повысили с 1684 грн до 1762 грн в месяц. Также автоматически повысили и другие социальные выплаты от государства.