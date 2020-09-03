В Украине - новый суточный антирекорд по смертности от COVID-19, на Харьковщине - почти триста заболевших за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 2430 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«3 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 128 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2710 летальных, 59676 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2430 новых случаев. Всего проведено 1621697 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 859 пациентов», - говорится в сообщении.

За сутки в УКраине от коронавируса скончались 54 человека, и это - новый антирекорд по смертности от заболевания за сутки.

На Харьковщине, по данным МОЗ, за сутки выявлено 298 новых заболевших, по состоянию на утро в регионе зафиксирован 9941 случай заболевания.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая область - 4194 случая;

Волынская область - 5662 случая;

Днепропетровская область - 2518 случаев;

Донецкая область - 1549 случаев;

Житомирская область - 3471 случай;

Закарпатская область - 7788 случаев;

Запорожская область - 1708 случаев;

Ивано-Франковская область - 9685 случаев;

Кировоградская область - 833 случая;

г. Киев - 14158 случаев;

Киевская область - 5931 случай;

Львовская область - 15 116 случаев;

Луганская область - 373 случаев;

Николаевская область - 1372 случая;

Одесская область - 7813 случаев;

Полтавская область - 855 случаев;

Ровенская область - 9476 случаев;

Сумская область - 1629 случаев;

Тернопольская область - 6637 случаев;

Харьковская область - 9941 случай;

Херсонская область - 435 случаев;

Хмельницкая область - 2740 случаев;

Черновицкая область - 10624 случаи;

Черкасская область - 1670 случаев;

Черниговская область - 2050 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.