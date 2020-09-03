В Украине - новый суточный антирекорд по смертности от COVID-19, на Харьковщине - почти триста заболевших за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 2430 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«3 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 128 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2710 летальных, 59676 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2430 новых случаев. Всего проведено 1621697 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 859 пациентов», - говорится в сообщении.
За сутки в УКраине от коронавируса скончались 54 человека, и это - новый антирекорд по смертности от заболевания за сутки.
На Харьковщине, по данным МОЗ, за сутки выявлено 298 новых заболевших, по состоянию на утро в регионе зафиксирован 9941 случай заболевания.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая область - 4194 случая;
Волынская область - 5662 случая;
Днепропетровская область - 2518 случаев;
Донецкая область - 1549 случаев;
Житомирская область - 3471 случай;
Закарпатская область - 7788 случаев;
Запорожская область - 1708 случаев;
Ивано-Франковская область - 9685 случаев;
Кировоградская область - 833 случая;
г. Киев - 14158 случаев;
Киевская область - 5931 случай;
Львовская область - 15 116 случаев;
Луганская область - 373 случаев;
Николаевская область - 1372 случая;
Одесская область - 7813 случаев;
Полтавская область - 855 случаев;
Ровенская область - 9476 случаев;
Сумская область - 1629 случаев;
Тернопольская область - 6637 случаев;
Харьковская область - 9941 случай;
Херсонская область - 435 случаев;
Хмельницкая область - 2740 случаев;
Черновицкая область - 10624 случаи;
Черкасская область - 1670 случаев;
Черниговская область - 2050 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.