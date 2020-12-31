В Украине выявили 9699 новых случаев COVID-19

По состоянию на 31 декабря в Украине выявили еще 9699 случаев коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки в Украине госпитализировали 2704 человека, число умерших составило 209 человек, выздоровели 11 803 пациента. Было сделано 58 547 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 932, методом ИФА - 19 615).

Ситуация в некоторых регионах остается сложной, наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

С начала пандемии в стране выявили 1 055 047 случаев COVID-19, 709 993 человек выздоровели, 18 533 пациентов скончались.

За все время провели 5 585 615 ПЦР-тестирований.