В Украине выявили свыше 9 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, более двухсот заболевших умерли

В Украине за сутки зафиксировали 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 304 заболевших – дети и 468 медработников.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

По информации главы МОЗ Максима Степанова, также за последние сутки госпитализированы 1517 человек, 201 заболевший скончался.

Выздоровели на данный момент 10762 человека.

За сутки проведено 80 082 тестирования (в т.ч. методом ПЦР - 50506, методом ИФА - 29576).

За все время пандемии в Украине заболело 440188 человек, 195544 человека уже выздоровели, 8125 – умерли.

Проведено всего 3521175 ПЦР-тестов.

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Статистика случаев заболевания в регионах:

г. Киев - 42375 случаев;

Винницкая область - 11 923 случая;

Волынская область - 15 313 ​​случаев;

Днепропетровская область - 17 014 случаев;

Донецкая область - 13 128 случаев;

Житомирская область - 17 189 случаев;

Закарпатская область - 16 268 случаев;

Запорожская область - 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область - 23 032 случая;

Киевская область - 18763 случая;

Кировоградская область - 2891 случай;

Луганская область - 4214 случаев;

Львовская область - 32 425 случаев;

Николаевская область - 9605 случаев;

Одесская область - 27392 случая;

Полтавская область - 11 337 случаев;

Ровенская область - 21 026 случаев;

Сумская область - 13 635 случаев;

Тернопольская область - 21 708 случаев;

Харьковская область - 41 131 случай;

Херсонская область - 5027 случаев;

Хмельницкая область - 18 438 случаев;

Черкасская область - 10 292 случая;

Черновицкая область - 24 079 случаев;

Черниговская область - 9787 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.