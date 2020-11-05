В Украине выявили за сутки 9850 заболевших COVID-19, почти двести человек умерли

05 ноября 2020 г. 10:25
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В Украине на 5 ноября за сутки зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 369 детей и 514 медработников.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

По данным Центра общественного здоровья, за последние сутки госпитализированы 1269 человек, 193 заболевших скончались, выздоровели – 8378

Статистика заболеваемости по регионам следующая: 

г. Киев

41373

случая

Винницкая область

11644

случая

Волынская область

14889

случаев

Днепропетровская область

16600

случаев

Донецкая область

12873

случая

Житомирская область

16598

случаев

Закарпатская область

15849

случаев

Запорожская область

11750

случаев

Ивано-Франковская область

22521

случай

Киевская область

18329

случаев

Кировоградская область

2813

случаев

Луганская область

4104

случая

Львовская область

32069

случаев

Николаевская область

9306

случаев

Одесская область

26838

случаев

Полтавская область

11079

случаев

Ровенская область

20671

случай

Сумская область

13196

случаев

Тернопольская область

21499

случаев

Харьковская область

40330

случаев

Херсонская область

4852

случая

Хмельницкая область

17989

случаев

Черкасская область

10085

случаев

Черновицкая область

23708

случаев

Черниговская область

9502

случая

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983 случая), Харьковской (771 случай), Хмельницкой (550 случаев), Запорожской (523) и Донецкой (506 случаев) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 

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