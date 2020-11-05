В Украине выявили за сутки 9850 заболевших COVID-19, почти двести человек умерли

В Украине на 5 ноября за сутки зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 369 детей и 514 медработников.
Об этом сообщили в Минздраве Украины.
По данным Центра общественного здоровья, за последние сутки госпитализированы 1269 человек, 193 заболевших скончались, выздоровели – 8378
Статистика заболеваемости по регионам следующая:
|
г. Киев
|
41373
|
случая
|
Винницкая область
|
11644
|
случая
|
Волынская область
|
14889
|
случаев
|
Днепропетровская область
|
16600
|
случаев
|
Донецкая область
|
12873
|
случая
|
Житомирская область
|
16598
|
случаев
|
Закарпатская область
|
15849
|
случаев
|
Запорожская область
|
11750
|
случаев
|
Ивано-Франковская область
|
22521
|
случай
|
Киевская область
|
18329
|
случаев
|
Кировоградская область
|
2813
|
случаев
|
Луганская область
|
4104
|
случая
|
Львовская область
|
32069
|
случаев
|
Николаевская область
|
9306
|
случаев
|
Одесская область
|
26838
|
случаев
|
Полтавская область
|
11079
|
случаев
|
Ровенская область
|
20671
|
случай
|
Сумская область
|
13196
|
случаев
|
Тернопольская область
|
21499
|
случаев
|
Харьковская область
|
40330
|
случаев
|
Херсонская область
|
4852
|
случая
|
Хмельницкая область
|
17989
|
случаев
|
Черкасская область
|
10085
|
случаев
|
Черновицкая область
|
23708
|
случаев
|
Черниговская область
|
9502
|
случая
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983 случая), Харьковской (771 случай), Хмельницкой (550 случаев), Запорожской (523) и Донецкой (506 случаев) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.