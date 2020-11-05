В Украине выявили за сутки 9850 заболевших COVID-19, почти двести человек умерли

В Украине на 5 ноября за сутки зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 369 детей и 514 медработников.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

По данным Центра общественного здоровья, за последние сутки госпитализированы 1269 человек, 193 заболевших скончались, выздоровели – 8378

Статистика заболеваемости по регионам следующая:

г. Киев 41373 случая Винницкая область 11644 случая Волынская область 14889 случаев Днепропетровская область 16600 случаев Донецкая область 12873 случая Житомирская область 16598 случаев Закарпатская область 15849 случаев Запорожская область 11750 случаев Ивано-Франковская область 22521 случай Киевская область 18329 случаев Кировоградская область 2813 случаев Луганская область 4104 случая Львовская область 32069 случаев Николаевская область 9306 случаев Одесская область 26838 случаев Полтавская область 11079 случаев Ровенская область 20671 случай Сумская область 13196 случаев Тернопольская область 21499 случаев Харьковская область 40330 случаев Херсонская область 4852 случая Хмельницкая область 17989 случаев Черкасская область 10085 случаев Черновицкая область 23708 случаев Черниговская область 9502 случая

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983 случая), Харьковской (771 случай), Хмельницкой (550 случаев), Запорожской (523) и Донецкой (506 случаев) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.