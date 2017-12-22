В Украине выявили группу мошенников, обманывавших тяжело больных людей

Под прицелом группы из десяти мошенников, которые выдавали себя за иностранных врачей, были одинокие больные люди. В целом они обманули людей на 5 миллионов гривен.

Генеральная прокуратура Украины и подразделения Национальной полиции провели в семи городах широкомасштабную операцию с участием почти 500 правоохранителей и ликвидировали преступную организацию. Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как отметил Луценко, эта преступная организация обманула более тысячи граждан.

«Во время операции ликвидирована преступная организация, которая в течение 5 лет вводила в заблуждение и обманывала не менее 1200 доверчивых граждан преимущественно из числа одиноких граждан пожилого возраста, поскольку они являются наиболее социально незащищенными и доверчивыми людьми, страдающими различные заболевания», - заявил он. По его словам, на данный момент задержан лидер организации и высшее руководство. «Задержан лидер преступной организации и его высшее руководство (всего 10 человек), а также изъято имущества и денежных средств на общую сумму более 5 млн грн. Санкция инкриминируемых подозреваемым статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества», - сообщил он.

Генпрокурор уточнил, что участники организации выдавали себя за иностранных врачей и предлагали новые технологии и несуществующие лекарства для лечения различных заболеваний. «Преступники, выдавая себя за иностранных врачей, разговаривая с притворным иностранным акцентом, предлагали с помощью вымышленных новейших технологий, в частности спутниковой телефонной диагностики организма, и несуществующих лекарств якобы иностранного производства, осуществить успешное лечение различных заболеваний, в том числе тяжких и неизлечимых (Альцгеймера и Паркинсона)», - написал Луценко.

В то же время, по данным генпрокурора, пострадавшие покупали дешевые отечественные лекарственные средства, с которых была предварительно удалена соответствующая маркировка, или дешевые биологически активные добавки, которые не являются лекарственными средствами.

