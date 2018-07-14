В Украине выявили новый случай заболевания дифтерией

14 июля 2018 г. 13:00
2 просмотра

В Украине выявили четвертый случай заболевания дифтерией с начала года.

Об этом  сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, новый случай заболевания дифтерией зафиксировали в Черниговской области.

В Центральную районную больницу Нежинского района с отеком шеи и подозрением на дифтерию поступил 11-летний мальчик.

Состояние ребенка определили как тяжелое, и ввели ему противодифтерийную сыворотку.

Сейчас заболевший мальчик находится в реанимации.

В поселок, где проживает мальчик, прибыла команда эпидемиологов, которая оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры.

В связи с тем, что данный случай заболевания  - уже четвертый в Украине с начала года,  Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.

Напомним, третий с начала года случай заболевания дифтерией, был зафиксирован 10 июля, когда  в Киевской области дифтерией заболел 15-летний подросток.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.