В Украине выявили новый случай заболевания дифтерией

В Украине выявили четвертый случай заболевания дифтерией с начала года.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, новый случай заболевания дифтерией зафиксировали в Черниговской области.

В Центральную районную больницу Нежинского района с отеком шеи и подозрением на дифтерию поступил 11-летний мальчик.

Состояние ребенка определили как тяжелое, и ввели ему противодифтерийную сыворотку.

Сейчас заболевший мальчик находится в реанимации.

В поселок, где проживает мальчик, прибыла команда эпидемиологов, которая оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры.

В связи с тем, что данный случай заболевания - уже четвертый в Украине с начала года, Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.

Напомним, третий с начала года случай заболевания дифтерией, был зафиксирован 10 июля, когда в Киевской области дифтерией заболел 15-летний подросток.