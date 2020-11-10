В Украине выявили рекордное за сутки количество новых случаев коронавируса среди сотрудников МВД

В Украине за сутки зафиксировали более 500 новых случаев заболевания коронавирусом в рядах МВД.

Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, по состоянию на 10 ноября COVID-19 зафиксировали у 569 правоохранителей, от осложнений болезни умерли три сотрудника МВД.

По данным МВД, наибольшее количество заболевших «ковидом» зарегистрировано в Запорожской области – там заболели 56 работников правоохранительной системы, а также в Житомирской области - 42 человека и в Киеве - 80.

С начала пандемии коронавирусной болезнью в Украине заболели 15984 сотрудников МВД, выздоровели - 14950, 43 - умерли.

В течение прошлой недели COVID-19 заболели 2719 сотрудников МВД Украины.

Как отмечается, медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.