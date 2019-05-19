В Украине за 2019 год утонули 219 человек - ГСЧС

Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, хотя купальный сезон официально еще не начался, но только с начала мая на водоемах страны погибли уже более 30 украинцев. Всего с начала года на водоемах уже утонули 219 человек, из которых 15 детей. При этом спасено 124 человека, в том числе 19 детей.

Так, самая распространенная причина несчастных случаев на воде - несоблюдение правил безопасности. В частности, купание в не оборудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей.

Специалисты Службы спасения начали проверку мест отдыха у воды, а также проводят информационно-разъяснительную работу с людьми, но наиболее действенный метод избежать трагедии - собственная осторожность и ответственность каждого.

В ведомстве напоминают, что отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах. Кроме того, не стоит нырять в незнакомых местах, плавать в одиночестве, заплывать слишком далеко и заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также оставлять детей без присмотра у воды.