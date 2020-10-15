В Украине за двое суток COVID-19 заболели более трехсот сотрудников МВД

За двое суток в Украине COVID-19 заболели 333 сотрудника МВД.

Как сообщили Департамент коммуникации МВД Украины, на сегодня, 15 октября, лабораторно подтверждено 333 случая коронавирусной болезни среди правоохранителей за двое суток, от осложнений умерло двое сотрудников МВД.

Как отмечается, наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Ровенской области (19), в Житомирской области (+18) и г. Киеве (32).

С начала пандемии коронавирусом заболело 8502 работника МВД, выздоровели – 7900 заболевших.

«Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

Всего развернуто 2715 коек для оказания медицинской помощи. Также остается резерв коек для оказания помощи в случае возникновения неотложных ситуаций – таких как инфаркты, инсульты и другие болезни», - рассказали в пресс-службе МВД, добавив, что медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.