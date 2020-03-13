В Украине за неделю грипп унес жизни девяти человек - Минздрав

За неделю, со 2 по 8 марта текущего года, в Украине от гриппа и его осложнений умерли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, ни один умерший не был привит против гриппа.

Всего, по данным Минздрава, с начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 63 человека.

Вместе с тем, за прошлую неделю в стране зафиксировано 213 тыс. 531 больных ОРВИ, из них 64,4% - дети.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и городе Киев сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Напомним, 4 марта сообщалось, что в Украине за неделю от осложнений гриппа и ОРВИ умерли шесть человек, из которых четверо детей.