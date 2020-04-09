В Украине за неделю гриппом заболели более 100 тысяч человек – Минздрав

В Украине за неделю, с 30 марта по 5 апреля, ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% - дети.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Отмечается, что в стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогичного периода прошлого сезона. Во всех регионах Украины показатели гриппа и ОРВИ не превышали эпидемический порог.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 - типа А (Н1) pdm09, 1 - типа B.

За неделю получено сообщение об 1 летальном случае вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 71); Как отмечается, умерший не был привит против гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 5 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек.

По расчетам ВОЗ, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа, подобные A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09, A/Kansas/14/2017 (H3N2), B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), B/Phuket /3073/2013 (линия B/Yamagata /16/88)

Также в Минздраве напомнили, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация.