 

В Украине за неделю корью заболели более 600 человек

01 июля 2019 г. 16:29
1 просмотр

В Украине в течение 26-й недели 2019 года корью заболел 601 человек - 287 взрослых и 314 детей.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Центра общественного здоровья Украины.

С 21 по 27 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской, Львовской областях и в Киеве.

Также высокие показатели заболеваемости корью зафиксированы в Харьковской и Хмельницкой областях.

В частности,  как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в Харьковской области с 21 по 27 июня корью заболели 46 человек - 33 взрослых и 13 детей.

По данным ЦОЗ, с начала года (с 28 декабря 2018 до 27 июня 2019) корью заболели 55300 человек - 25987 взрослых и 29316 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли.

Как отметили в МОЗ, единственной надежной защитой от кори является прививка.

Наличие прививок по календарю является обязательным требованием для посещения дошкольных учебных заведений и школ. Законность этого требования подтвердил Верховный Суд Украины соответствующим постановлением.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори.

МОЗ Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться как детям, так и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.