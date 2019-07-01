В Украине за неделю корью заболели более 600 человек

В Украине в течение 26-й недели 2019 года корью заболел 601 человек - 287 взрослых и 314 детей.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Центра общественного здоровья Украины.

С 21 по 27 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской, Львовской областях и в Киеве.

Также высокие показатели заболеваемости корью зафиксированы в Харьковской и Хмельницкой областях.

В частности, как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в Харьковской области с 21 по 27 июня корью заболели 46 человек - 33 взрослых и 13 детей.

По данным ЦОЗ, с начала года (с 28 декабря 2018 до 27 июня 2019) корью заболели 55300 человек - 25987 взрослых и 29316 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли.

Как отметили в МОЗ, единственной надежной защитой от кори является прививка.

Наличие прививок по календарю является обязательным требованием для посещения дошкольных учебных заведений и школ. Законность этого требования подтвердил Верховный Суд Украины соответствующим постановлением.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори.

МОЗ Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться как детям, так и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены.