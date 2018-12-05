В Украине за неделю возросло количество заболевших корью

05 декабря 2018 г. 10:47
33 просмотра

За неделю в Украине корью заболели 2384 человека - 741 взрослый и 1603 ребенка.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Данный показатель на 11,5% больше, чем на прошлой неделе.

Прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, отметили в Лабцентре.

По данным МОЗ Украины, в каждой области Украины достаточно качественных и эффективных вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

Всего с начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек  - 16593 взрослых и 27793 ребенка.

Больше всего болеют корью раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший, это Львовская, Ивано-франковская, Закарпатская, Тернопольская, Одесская, а также Киев.

С начала года от осложнений кори умерли 15 человек - 4 взрослых и 11 детей.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.