В Украине за неделю возросло количество заболевших корью

За неделю в Украине корью заболели 2384 человека - 741 взрослый и 1603 ребенка.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины
Данный показатель на 11,5% больше, чем на прошлой неделе.
Прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, отметили в Лабцентре.
По данным МОЗ Украины, в каждой области Украины достаточно качественных и эффективных вакцин для плановой и усиленной иммунизации.
Всего с начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек - 16593 взрослых и 27793 ребенка.
Больше всего болеют корью раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший, это Львовская, Ивано-франковская, Закарпатская, Тернопольская, Одесская, а также Киев.
С начала года от осложнений кори умерли 15 человек - 4 взрослых и 11 детей.