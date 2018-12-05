В Украине за неделю возросло количество заболевших корью

За неделю в Украине корью заболели 2384 человека - 741 взрослый и 1603 ребенка.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Данный показатель на 11,5% больше, чем на прошлой неделе.

Прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, отметили в Лабцентре.

По данным МОЗ Украины, в каждой области Украины достаточно качественных и эффективных вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

Всего с начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек - 16593 взрослых и 27793 ребенка.

Больше всего болеют корью раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший, это Львовская, Ивано-франковская, Закарпатская, Тернопольская, Одесская, а также Киев.

С начала года от осложнений кори умерли 15 человек - 4 взрослых и 11 детей.