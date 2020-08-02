В Украине за сутки - 1112 случаев COVID-19, на Харьковщине - 76 новых заболевших и пять смертей

За сутки на Харьковщине выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как следует из опубликованных на сайте системы мониторинга СНБО Украины данных, в Харьковской области за сутки от коронавируса скончались пять человек. Сутками ранее умерших от коронавируса в регионе было 128, по состоянию на сегодня - 132. Выздоровели 12 человек.
За минувшие сутки в Украине обнаружили 1112 заболевших, из них 16 - скончались.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, 2 августа (по состоянию на 9:00) в Украине - 72168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1725 летальные, 39543 пациента выздоровели.
Всего проведено 1058483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 235 пациентов.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 2790 случаев;
Волынская область - 3888 случаев;
Днепропетровская область - 1421 случай;
Донецкая область - 898 случаев;
Житомирская область - 1921 случай;
Закарпатская область - 5267 случаев;
Запорожская область - 823 случая;
Ивано-Франковская область - 4795 случаев;
Кировоградская область - 710 случаев;
г. Киев - 8452 случая;
Киевская область - 3823 случая;
Львовская область - 9783 случая;
Луганская область - 128 случаев;
Николаевская область - 621 случай;
Одесская область - 3414 случаев;
Полтавская область - 459 случаев;
Ровенская область - 6195 случаев;
Сумская область - 529 случаев;
Тернопольская область - 3086 случаев;
Харьковская область - 3862 случая;
Херсонская область - 230 случаев;
Хмельницкая область - 1180 случаев;
Черновицкая область - 6061 случай;
Черкасская область - 949 случаев;
Черниговская область - 883 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 августа 2020 в Центр поступило 1163 сообщения о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 125 239 сообщений о подозрении на COVID-19