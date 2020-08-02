В Украине за сутки - 1112 случаев COVID-19, на Харьковщине - 76 новых заболевших и пять смертей

За сутки на Харьковщине выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как следует из опубликованных на сайте системы мониторинга СНБО Украины данных, в Харьковской области за сутки от коронавируса скончались пять человек. Сутками ранее умерших от коронавируса в регионе было 128, по состоянию на сегодня - 132. Выздоровели 12 человек.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 1112 заболевших, из них 16 - скончались.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, 2 августа (по состоянию на 9:00) в Украине - 72168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1725 летальные, 39543 пациента выздоровели.

Всего проведено 1058483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 235 пациентов.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 2790 случаев;

Волынская область - 3888 случаев;

Днепропетровская область - 1421 случай;

Донецкая область - 898 случаев;

Житомирская область - 1921 случай;

Закарпатская область - 5267 случаев;

Запорожская область - 823 случая;

Ивано-Франковская область - 4795 случаев;

Кировоградская область - 710 случаев;

г. Киев - 8452 случая;

Киевская область - 3823 случая;

Львовская область - 9783 случая;

Луганская область - 128 случаев;

Николаевская область - 621 случай;

Одесская область - 3414 случаев;

Полтавская область - 459 случаев;

Ровенская область - 6195 случаев;

Сумская область - 529 случаев;

Тернопольская область - 3086 случаев;

Харьковская область - 3862 случая;

Херсонская область - 230 случаев;

Хмельницкая область - 1180 случаев;

Черновицкая область - 6061 случай;

Черкасская область - 949 случаев;

Черниговская область - 883 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 августа 2020 в Центр поступило 1163 сообщения о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 125 239 сообщений о подозрении на COVID-19