В Украине за сутки 13 514 новых случаев COVID-19

11 декабря 2020 г. 10:01
Источник: РБК-Украина

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за вчера было проведено 60 847 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 39 519, методом ИФА - 21 328.

Больше всего заражений в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Среди заболевших 638 детей, а также 690 медработников. Кроме этого 2846 человек были госпитализированы.

С начала пандемии заразились уже 872 228 человек, умерли 14 755 (+285), выздоровели - 480 348. Активными больными остаются 391 880 пациентов.

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