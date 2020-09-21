В Украине за сутки 2675 новых случаев коронавируса

21 сентября 2020 г. 10:11
Источник: РБК-Украина
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В Украине за прошедшие сутки, 20 сентября, подтвердили 2675 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Умерли уже 3583 пациента с COVID-19 (из них 26 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала пандемии 78 184 человек (+672). Активными больными остаются 96 586 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) и Хмельницкой (+192) областях.

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