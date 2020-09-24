В Украине за сутки - 3372 новых случая COVID-19

В Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«24 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3757 летальных, 83458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3372 новых случая. Всего проведено 2129156 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1788 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по областям:

Винницкая область - 5556 случаев;

Волынская область - 7235 случаев;

Днепропетровская область - 4692 случая;

Донецкая область - 2767 случаев;

Житомирская область - 5262 случая;

Закарпатская область - 9416 случаев;

Запорожская область - 3288 случаев;

Ивано-Франковская область - 12 952 случая;

Кировоградская область - 1039 случаев;

г. Киев - 20665 случаев;

Киевская область - 8286 случаев;

Львовская область - 19 250 случаев;

Луганская область - 841 случай;

Николаевская область - 2717 случаев;

Одесская область - 12 309 случаев;

Полтавская область - 1677 случаев;

Ровненская область - 11 621 случай;

Сумская область - 3352 случая;

Тернопольская область - 12334 случая;

Харьковская область - 16193 случая;

Херсонская область - 905 случаев;

Хмельницкая область - 5185 случаев;

Черновицкая область - 13562 случая;

Черкасская область - 3355 случаев;

Черниговская область - 3647 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 24 сентября 2020 в Центр поступило 3648 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 253 177 сообщений о подозрении на COVID-19.