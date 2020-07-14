В Украине за сутки - 638 заболевших COVID-19, на Харьковщине - 45 новых случаев

В Украине за сутки зафиксировано 638 ​​новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«14 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 54771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1412 летальных, 27154 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 638 ​​новых случаев. Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 651 пациент», - сказано в сообщении МОЗ.

В Харьковской области за сутки зафиксировано 45 новых случаев заболевания, всего по области с начала регистрации на данный момент - 2723 заболевших;

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 2148 случаев;

Волынская область - 3080 случаев;

Днепропетровская область - 1146 случаев;

Донецкая область - 765 случаев;

Житомирская область - 1542 случая;

Закарпатская область - 4055 случаев;

Запорожская область - 622 случая;

Ивано-Франковская область - 3127 случаев;

Кировоградская область - 674 случая;

г. Киев - 6350 случаев;

Киевская область - 3090 случаев;

Львовская область - 7254 случая;

Луганская область - 95 случаев;

Николаевская область - 487 случаев;

Одесская область - 2258 случаев;

Полтавская область - 334 случая;

Ровенская область - 4740 случаев;

Сумская область - 341 случай;

Тернопольская область - 2276 случаев;

Харьковская область - 2723 случая;

Херсонская область - 204 случая;

Хмельницкая область - 909 случаев;

Черновицкая область - 5184 случая;

Черкасская область - 755 случаев;

Черниговская область - 612 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 июля 2020 в Центр поступило 918 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 103 031 сообщение о подозрении на COVID-19.