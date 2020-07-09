В Украине за сутки - 810 случаев COVID-19, на Харьковщине два человека скончались

В Украине зафиксировано 810 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них в Харьковской области выявили 55 новых заболевших за сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, по состоянию на утро 9 июля в Украине зафиксировано 51224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1327 - летальные, 23784 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 810 новых случаев. Всего проведено 760 247 тестирований методом ПЦР.

Согласно данным данных коронавирусной карты, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, за последние сутки после осложнений от коронавируса умерли два жителя Харьковской области.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 2021 случай;

Волынская область - 2875 случаев;

Днепропетровская область - 1130 случаев;

Донецкая область - 749 случаев;

Житомирская область - 1500 случаев;

Закарпатская область - 3622 случая;

Запорожская область - 605 случаев;

Ивано-Франковская область - 2857 случаев;

Кировоградская область - 669 случаев;

г. Киев - 5872 случая;

Киевская область - 2895 случаев;

Львовская область - 6681 случай;

Луганская область - 90 случаев;

Николаевская область - 465 случаев;

Одесская область - 2052 случая;

Полтавская область - 327 случаев;

Ровенская область - 4380 случаев;

Сумская область - 328 случаев;

Тернопольская область - 2153 случая;

Харьковская область - 2521 случай;

Херсонская область - 201 случай;

Хмельницкая область - 865 случаев;

Черновицкая область - 5074 случая;

Черкасская область - 707 случаев;

Черниговская область - 585 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 июля 2020 в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 98 510 сообщений о подозрении на COVID-19.