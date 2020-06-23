В Украине за сутки - 833 случая COVID-19, на Харьковщине - 33 новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировано 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 9:00 23 июня в Украине 38074 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1035 летальных, 16956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая коронавируса. Всего проведено 580 814 тестирований методом ПЦР.

В Харьковской области за сутки COVID-19 заболели 33 человека. Как свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО, всего на Харьковщине коронавирус выявлен у 1844 человек, из них 889 — выздоровели, 69 — умерли.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 1690 случаев;

Волынская область - 1894 случая;

Днепропетровская область - 1049 случаев;

Донецкая область - 368 случаев;

Житомирская область - 1295 случаев;

Закарпатская область - 2291 случай;

Запорожская область - 555 случаев;

Ивано-Франковская область - 2091 случай;

Кировоградская область - 631 случай;

г. Киев - 4429 случаев;

Киевская область - 2285 случаев;

Львовская область - 4220 случаев;

Луганская область - 73 случая;

Николаевская область - 366 случаев;

Одесская область - 1333 случая;

Полтавская область - 296 случаев;

Ровенская область - 3038 случаев;

Сумская область - 263 случая;

Тернопольская область - 1744 случая;

Харьковская область - 1844 случая;

Херсонская область - 188 случаев;

Хмельницкая область - 622 случая;

Черновицкая область - 4419 случаев;

Черкасская область - 605 случаев;

Черниговская область - 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июня 2020 в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 81 125 сообщений о подозрении на COVID-19.