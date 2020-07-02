В Украине за сутки - 889 новых случаев COVID-19, на Харьковщине - 38 заболевших

В Украине за сутки зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«2 июля по состоянию на 9:00 в Украине 45887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1185 летальных, 20053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев. Всего проведено 677 254 тестирования методом ПЦР», - сказано в сообщении ведомства в Фейсбук.

Из общего количества заболевших за сутки в Харьковской зафиксировано 38 новых заболевших.

По данным СНБО, за последние сутки в нашей области зарегистрирован один летальный случай от коронавируса.

Всего с начала фиксации заболевания в Харьковской области умерли 84 человека, выздоровели 33 пациента.

Статистика коронавирусной болезни по областям Украины следующая:

Винницкая область - 1895 случаев;

Волынская область - 2508 случаев;

Днепропетровская область - 1095 случаев;

Донецкая область - 562 случая;

Житомирская область - 1421 случай;

Закарпатская область - 3046 случаев;

Запорожская область - 576 случаев;

Ивано-Франковская область - 2489 случаев;

Кировоградская область - 650 случаев;

г. Киев - 5242 случая;

Киевская область - 2655 случаев;

Львовская область - 5730 случаев;

Луганская область - 83 случая;

Николаевская область - 447 случаев;

Одесская область - 1736 случаев;

Полтавская область - 320 случаев;

Ровенская область - 3877 случаев;

Сумская область - 302 случая;

Тернопольская область - 1958 случаев;

Харьковская область - 2207 случаев;

Херсонская область - 194 случая;

Хмельницкая область - 808 случаев;

Черновицкая область - 4894 случая;

Черкасская область - 645 случаев;

Черниговская область - 547 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июля 2020 в Центр поступило 1239 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 91 172 сообщения о подозрении на COVID-19.